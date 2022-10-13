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    Ankara’da kanser hastası kadını dolandıran 2 sahte polis, Adana’da yakalandı

    Kanser hastası 68 yaşındaki S.İ.’yi kendilerini polis olarak 142 bin 500 dolar dolandıran Serhat E. ve İbrahim Halil A., Adana’da yakalandı.
    • 13.10.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 11:06
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    Ankara’da kanser hastası kadını dolandıran 2 sahte polis, Adana’da yakalandı

    Ankara'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi, Çankaya ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki kanser hastası S.İ. oldu.

    S.İ. isimli yaşlı kadın, önce telefonla arayıp ardından evine gelen dolandırıcılar tarafından 142 bin 500 dolar dolandırıldı.

    Parayı verdiği şahıslara bir daha ulaşamayan S.İ. dolandırıldığını anlayınca, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Adana istikametine gittikleri tespit edildi

    AA’nın haberine göre; ekipler yaptıkları araştırmalar sonucu 2 şüphelinin bir otomobille Adana istikametine gittiğini tespit etti.

    Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için yollarda güvenlik önlemi aldı.

    Polis ekipleri, plakasını belirledikleri aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurup zanlılar Serhat E. (19) ve İbrahim Halil A.'yı (18) yakaladı.

    Ankara’da kanser hastası kadını dolandıran 2 sahte polis, Adana’da yakalandı ViDEO

    Para, aracın motor bölümünden çıktı

    Yapılan aramalarda kadına ait 142 bin 500 dolar aracın motor bölümüne gizlenmiş olarak bulundu.

    Ele geçirilen para daha sonra sahibine teslim edildi.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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