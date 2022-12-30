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- Ankara’da kardeşini öldüren sanık, 18 yıl 4 ay ceza aldı
Ankara’da kardeşini öldüren sanık, 18 yıl 4 ay ceza aldı
- 30.12.2022 - 12:26
- Güncelleme : 30.12.2022 - 12:33
Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Uluç Mahallesi’nde, 5 Mart 2021’de anne ve baba evde yokken kardeşi Kenan Kocaman (16) ile çöp dökme tartışmasına giren Mustafa Kocaman (20), mutfaktan meyve bıçağını alıp kardeşini bıçakladı.
Kenan Kocaman, yaralı olarak ağabeyini iterek yere düşürünce, mutfağa gidip aldığı ekmek bıçağı ile geri dönen Mustafa Kocaman, kaçan kardeşini banyoda yakalayıp bıçakladı.
Kenan Kocaman, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ağabeyi, tutuklandı.
Vücudunda 38 bıçak yarası tespit edildi
DHA’nın haberine göre; Mustafa Kocaman hakkında, Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kendisini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede yer alan otopsi raporunda, Kenan Kocaman'ın vücudunda 38 bıçak yarası olduğu belirtildi.
“Keşke kardeşim yerine ben ölseydim”
Hakim karşısına çıkan Mustafa Kocaman savunmasında, pişmanlığını dile getirerek, "Keşke kardeşim yerine ben ölseydim, bunlar başıma gelmeseydi." dedi.
Cezasında takdiri indirim uygulandı
Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Kocaman’a önce cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle, TCK’nın 29’uncu maddesi gereğince 22 yıl hapis cezası verdi.
Bu ceza, sanığın yargılama aşamasında gözlemlenen iyi ve olumlu hali, pişmanlık içeren samimi savunmaları, sabıkasız sosyal geçmişi ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek 18 yıl 4 aya düşürüldü.