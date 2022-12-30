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Ankara’da kardeşini öldüren sanık, 18 yıl 4 ay ceza aldı

Ankara’da kardeşini öldüren sanık, 18 yıl 4 ay ceza aldı

Çöp dökme tartışmasında kardeşini 38 kez bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile yargılanan Mustafa Kocaman, tahrik ve iyi hal indirimi ile 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.