Ankara'da kardeşler arasında kavga: 1 yaralı

Mamak ilçesinde bir şahıs ağabeyi tarafından sokak ortasında silahla vurularak yaralandı.

Ankara’nın Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesinde meydana gelen olayda, ağabey A.Ç. ile kardeşi A.Ç. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

TÜFEKLE YARALADI

Tartışmanın ardından ağabey, kardeşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kardeş oradan geçen bir taksiyle hastaneye götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



