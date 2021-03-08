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    Ankara'da kardeşler arasında kavga: 1 yaralı

    Mamak ilçesinde bir şahıs ağabeyi tarafından sokak ortasında silahla vurularak yaralandı.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 03:06
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    Ankara'da kardeşler arasında kavga: 1 yaralı

    Ankara’nın Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesinde meydana gelen olayda,  ağabey A.Ç. ile kardeşi A.Ç. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

    TÜFEKLE YARALADI

    Tartışmanın ardından ağabey, kardeşini pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı kardeş oradan geçen bir taksiyle hastaneye götürüldü.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ankara da kardeşler arasında kavga: 1 yaralı #1

    Ankara da kardeşler arasında kavga: 1 yaralı #2

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