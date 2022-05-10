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    Ankara'da kardeşler arasındaki miras kavgasında kan aktı

    Ankara Altındağ'da Nizamettin Gürcan (60), miras yüzünden tartıştığı kardeşi Mustafa Gürcan'ı (43) tabancayla ateş ederek öldürdü.
    • 10.05.2022 - 20:55
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    Ankara'da kardeşler arasındaki miras kavgasında kan aktı

    Saat 13.30 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde meydana geldi. Nizamettin ve Mustafa Gürcan kardeşler arasında, aileden kalan bir miras nedeniyle tartışma çıktı. ,

    Tabancayla kardeşini vurdu

    Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu Nizamettin Gürcan, tabancayla kardeşine ateş etti. Mustafa Gürcan vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre Nizamettin Gürcan, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Mustafa Gürcan ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Nizamettin Gürcan, ifadesinde kardeşi ile miras yüzünden kavga ettiklerini ve tabancayla ateş ettiğini itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Ankara da kardeşler arasındaki miras kavgasında kan aktı #1


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