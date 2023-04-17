Ankara'da kardeşlerin gürültü kavgası kanlı bitti Gece çamaşır makinesini çalıştırarak gürültüye neden olduğu gerekçesiyle tartıştığı kardeşi Baran Aldemir tarafından bıçaklanarak öldürülen doktor Özgür Aldemir toprağa verildi.

DHA

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir aile trajedisi yaşandı.

Ragıp Tüzün Caddesi'nde anneleriyle birlikte yaşayan 42 yaşındaki Özgür ve 28 yaşındaki Baran Aldemir kardeşler arasında gece çamaşır makinesinin çalıştırılması yüzünden tartışma çıktı.

Ağabeyini göğsünen bıçakladı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine veri mühendisi Baran Aldemir, doktor ağabeyi Özgür Aldemir'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Baran Aldemir, çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Özgür Aldemir için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

"Aramızda tartışma çıktı"

Cenazeye aile bireyleri ve yakınları katıldı. Doktor Aldemir, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Baran Aldemir polisteki ifadesinde, çamaşır makinesini çalıştırdığını; ancak geç olduğu için ağabeyinin tepki gösterdiğini söyleyerek, "Aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında ağabeyim bana tokat attı. Ben daha sonra kendimi kaybetmişim" dedi.

Baran Aldemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

"Bir anlık sinirle olmuş"

Kardeşlerin komşusu Cahit Demir, "İkisi de çok iyi insanlardı. Kavgaları, gürültüleri olmazdı. 10 senedir kapı komşum. Biri doktor, diğeri de mühendis, biz de olayın şokundayız. Annesi kanser hastasıydı. Ambulans ve ekip arabalarının geldiğini gördüğümde şaşırdım. Gece 01.30- 02.00 civarı ağabeyini bıçakla öldürmüş, annesi araya girmeye çalışmış ama engel olamamış. Bir anlık sinirle olmuş" dedi.