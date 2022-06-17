Ankara'da 'karımı ağlattın' diyerek doktoru tehdit eden şahıs, uzlaştırmaya gönderildi

"Karımı hüngür hüngür ağlatmışsınız. Burayı talan ederim" diyerek Doktor T.Ş.Y.B.’yi tehdit ettiği öne sürülen Mustafa P. hakkındaki soruşturma, uzlaştırma bürosuna gönderildi.

1 Ocak'ta Ukrayna uyruklu Y.P.'ye kan sonuçları için beklemesi gerektiğini söylediği için eşi Mustafa P. tarafından tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi olan Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Bölümü’nde görevli doktor T.Ş.Y.B., Mustafa P.'nin "Karımı hüngür hüngür ağlatmışsınız. Burayı talan ederim." diyerek tehdit savururken cep telefonu ile çekilen görüntüsünü de delil olarak sundu.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

DHA’nın haberine göre; savcılık tarafından, tehdit suçunun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle 'Uzlaştırma Bürosuna Gönderme Kararı' düzenlendi.

“Eşimi nasıl ağlatırsınız, seni öldürürüm”

Kararda ifadesine yer verilen doktor T.Ş.Y.B., hastanın kan sonuçlarını öğleden sonra poliklinik şefi ile değerlendirip kendisine söyleyeceğini söylemesi üzerine, "Ne biçim iş yapıyorsunuz? Beni bekletemezsin. Bana bakmak zorundasın." şeklinde ifadeler kullandığını; yaklaşık 15 dakika sonra gelen eşinin ise, "Eşimi nasıl ağlatırsınız, seni öldürürüm." diyerek tehdit ettiğini ileri sürdü.

“Ben kimseyi tehdit etmedim”

Şüpheli Mustafa P., eşinin kan sonucunu almak için hastaneye gittiğini, bir süre sonra kendisini arayarak hastaneye çağırdığını belirterek, "Hastaneye gittiğimde eşim ağlıyordu. Burnu kanıyordu. Doktora 'neden eşimi ağlattınız' diye sordum. Kendisini şikayet edeceğimi söyledim. Bu sırada doktor ‘beyaz kod’ vermiş. Ben kimseyi tehdit etmedim." dedi.

Kararda, Mustafa P., hakkında 'tehdit' suçundan dava açılması için yeterli delil bulunduğu belirtilerek, "Şüpheli hakkındaki isnat edilen suçun uzlaşma kapsamında olması, kamu davası açılmadan önce şüpheli ile mağdurun uzlaşmak isteyip istemediklerinin teklif edilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi için dosyanın Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesine karar verilmiştir." denildi.

Taraflar uzlaşamazsa Mustafa P. hakkında 'tehdit' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.