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    Ankara'da karısını 7 yerinden bıçaklayan adama müebbet istemi

    Kayınvalidesiyle tartışırken araya giren karısını 7 yerinden ekmek bıçağıyla bıçaklayan adama ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.
    • 28.12.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 12:42
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    Ankara'da karısını 7 yerinden bıçaklayan adama müebbet istemi

    Ankara'da, kayıvalidesiyle tartışan adam dehşet saçtı.

    71 yaşındaki Zekai Coşkun, 90 yaşındaki kayınvalidesi Müşerref Taşkıner'le evden gitmesini istemesi üzerine tartıştı.

    Huriye Coşkun, eşinin, annesi ile tartışmasına tepki göstererek araya girdi.

    7 yerinden bıçakladı

    Buna sinirlenen Zekai Coşkun, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile 72 yaşındaki eşi Huriye Coşkun’u 7 yerinden bıçakladı.

    Huriye Coşkun, olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi de gözaltına alındı.

    Şüpheli tutuklandı

    Zekai Coşkun, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

    Küfür ettiği için bıçakladı

    İddianamede ifadesine yer verilen Zekai Coşkun, eşinin kendisine küfrettiğini, bu yüzden sinirlenerek bıçakladığını ileri sürdü.

    Müşerref Taşkıner ise iddianamedeki ifadesinde kızının küfretmediğini, damadının sürekli kıskançlık yüzünden kavga çıkardığını iddia etti.

    Müebbet hapis cezası istendi

    İddianamede Zekai Coşkun’un suçunun sabit olduğu belirtilerek, bu nedenle 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

    Dava açıldı

    DHA'nın haberine göre, İddianame, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek, dava açıldı.

    Ankara da karısını 7 yerinden bıçaklayan adama müebbet istemi #1


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