İHA
Ankara'da akıllara durgunluk veren anlar yaşandı.
Elmadağ ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde, gece saatlerinde alkollü mekan çıkışında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tekme yumruk havada uçuştu
Tartışmanın büyümesi ile taraflar tekme, tokat ve yumruklarla birbirlerine saldırmaya başladılar.
Otomobille ezdi
Kısa süre sonra taraflardan biri, otomobiline binerek karşı grubun olduğu alana daldı.
Altına aldığı kişinin otomobilin çarpması ile takla atarak metrelerce sürüklediği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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