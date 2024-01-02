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Ankara'da kavga ettiği kişiyi otomobille ezen sürücü kamerada

Ankara'da kavga ettiği kişiyi otomobille ezen sürücü kamerada İki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin otomobili ile kavga ettiği grubun arasına daldığı görüntüler, vatandaş cep telefonu kameralarına yansıdı.