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    Ankara'da kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

    Bir hastanede memur olan İbrahim Aktaş, evinin önündeki parkta 2 grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bir anda fenalaşarak kalp krizi geçirdi.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 11:11
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    Ankara'da kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

    Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Esertepe Mahallesi'ndeki parkta kavga eden husumetli 2 grup, pala, demir levye, sopa ve bıçaklarla birbirine girdi.

    Parkta oturan Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nde laboratuvar bölümünde memur olan İbrahim Aktaş ise kavgayı ayırmak istedi.

    KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Ancak kalabalığın arasında kalan Aktaş, fenalaşarak yere yığıldı. Aktaş'ı fark eden taraflar ayrılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

    3 YARALI

    Ekipler, Aktaş'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirledi. Kavgada ise 3 kişi hafif yaralandı.

    "TÜM MAHALLENİN AMCASIYDI"

    İbrahim Aktaş'ın yeğeni Cihan Aktaş, mahalleden arkadaş olan 5 gencin parkta saldırıya uğradığını belirterek, "30 kişilik grubun saldırısına uğruyorlar. Çocukları sopalarla, demirlerle dövmüşler. O sırada benim de amcam parkta oturuyor. Olayı ayırmak ve sakinleştirmek isteyince kendisi fenalaşmış ve kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiş. Amcam, tüm mahallelinin amcasıydı, herkes ona 'İbrahim amca' diye seslenirdi" dedi.

    OLAY 15 GÜN ÖNCE YAŞANAN KAVGANIN DEVAMI

    Kavganın 15 gün önce yaşanan bir kavganın devamı olduğunu söyleyen Aktaş, "Onların bir akrabaları, ayağından bıçaklanmış. Daha sonra o olayda şüpheli kişi, serbest kalmış. Onlar da parkta, ayağından bıçaklanan akrabalarını hastaneye götüren çocuğu görüyorlar ve onun bıçakladığını düşünüp saldırıyorlar" diye konuştu.

    Ankara da kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti #1

    Ankara da kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti #2

    Ankara da kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti #3

    Ankara da kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti #4

    Ankara da kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti #5

    Ankara da kavgayı ayırmak isterken kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti #6


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