Ankara'da kaza yapan kamyon refüjde asılı kaldı

AA
Ankara'da ilginç görüntü...
Kahramankazan ilçesinden Şaşmaz Sanayi Sitesi'ne elektrik panosu götüren kamyonun sürücüsü İ.G., Fatih Sultan Mehmet Bulvarı şehir merkezi istikameti Batıkent yol ayrımı yakınında direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kamyon refüje çıkarak asılı kaldı.
Trafik yoğunluğu oluştu
Olay yerine gelen polis ekipleri başka kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle yolda oluşan araç yoğunluğu kamyonun vinç ve çekici yardımıyla refüjden kurtarılmasının ardından normale döndü.