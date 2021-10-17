Ankara’da kaza yapan tır, karşı şeride geçti

Polatlı ilçesinde seyir halinde olan tır sürücüsü Savaş Bülent Y., aracın kontrolünü kaybedip karşı şeride geçti. Tır sürücüsü, yön levhaları ve aydınlatma direklerine çarparak durabildi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, saat 07.15 sıralarında, Konya istikametinde seyir halinde olan tır sürücüsü savaş Bülent Y., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Şentepe Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçip savruldu.

Tır, yön levhaları ve aydınlatma direklerine vurduktan sonra durabildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü Savaş Bülent Y., kendi imkanları ile araçtan çıktı.

Kazayı hafif atlatan Savaş Bülent Y., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sırasında karşı şeritte bir aracın olmaması büyük bir facianın önüne geçerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.