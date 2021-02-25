Ankara'da kendisini durdurmak isteyen polise çarptı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli bir araç, durdurmak için önüne çıkan polise çarparak yaraladı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen olayda, polisin ’dur’ ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı.

Peşinden polislerin yaya olarak koştuğu aracın önüne çıkan bir polis de aracı durdurmak istedi.

ÇARPTIĞI POLİS TAKLA ATTI

Kaçan sürücü, canını hiçe sayarak aracı durdurmaya çalışan polise çarptı. Polis, çarpmanın şiddeti ile havada takla attı.

Yaralanan polis memuru S.E., hastaneye kaldırıldı.

Kaçarken polise çarptı VİDEO

EHLİYETSİZ ÇIKTI

Kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.





