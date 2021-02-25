- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara'da kendisini durdurmak isteyen polise çarptı
Ankara'da kendisini durdurmak isteyen polise çarptı
Ankara’nın Polatlı ilçesinde polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli bir araç, durdurmak için önüne çıkan polise çarparak yaraladı.
- İHA
- 25.02.2021 - 12:12
- Güncelleme : 25.02.2021 - 12:19
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen olayda, polisin ’dur’ ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı.
Peşinden polislerin yaya olarak koştuğu aracın önüne çıkan bir polis de aracı durdurmak istedi.
ÇARPTIĞI POLİS TAKLA ATTI
Kaçan sürücü, canını hiçe sayarak aracı durdurmaya çalışan polise çarptı. Polis, çarpmanın şiddeti ile havada takla attı.
Yaralanan polis memuru S.E., hastaneye kaldırıldı.
EHLİYETSİZ ÇIKTI
Kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.