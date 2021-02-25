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    Ankara'da kendisini durdurmak isteyen polise çarptı

    Ankara’nın Polatlı ilçesinde polis ekiplerinin kovaladığı şüpheli bir araç, durdurmak için önüne çıkan polise çarparak yaraladı.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 12:19
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    Ankara'da kendisini durdurmak isteyen polise çarptı

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen olayda, polisin ’dur’ ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı.

    Peşinden polislerin yaya olarak koştuğu aracın önüne çıkan bir polis de aracı durdurmak istedi.

    ÇARPTIĞI POLİS TAKLA ATTI

    Kaçan sürücü, canını hiçe sayarak aracı durdurmaya çalışan polise çarptı. Polis, çarpmanın şiddeti ile havada takla attı.

    Yaralanan polis memuru S.E., hastaneye kaldırıldı.

    Kaçarken polise çarptı VİDEO

    EHLİYETSİZ ÇIKTI

    Kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Ankara da kendisini durdurmak isteyen polise çarptı #1

    Ankara da kendisini durdurmak isteyen polise çarptı #2

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