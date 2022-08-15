Firmadan araç kiralayan Umut Yılmaz, firma sahiplerinin kendisine zorla 34 bin liralık senet imzalattığını ve çeşitli yerlerinden bıçaklanıp darbedildiğini ileri sürdü.

Ankara’da ikamet eden Umut Yılmaz (26), geçtiğimiz ay bir araç kiralama firmasından 2017 model bir otomobil kiraladıktan 2 saat sonra, motor arızasıyla karşılaşınca aracı kiraladığı firmaya iade edip aynı yerden başka bir araç kiraladı.

Yılmaz, araçtaki 28 bin 500 liralık hasar ile kullanılmamasından dolayı oluşan 5 bin 500 liralık ücretin firma tarafından kendisinden istediğini ileri sürdü.

Öte yandan, iddiaya göre Araç kiralama firması sahibi Fatih Y. ve beraberindekiler tarafından Yılmaz’a zorla senet imzalattırıldı.

Yılmaz, aynı kişiler tarafından tuzağa düşürüldüğünü ve vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçaklandığını ileri sürdü.

İHA’nın haberine göre; sırtında, bacağında, karnında ve kolalarında derin bıçak yaraları oluşan Yılmaz, saldırganların serbest bırakılmasıyla günlük yaşamını sürdürmekte çok fazla zorlandığını, kendisinin ve ailesinin hala tehdit edildiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Umut Yılmaz, olayın azmettiricisinin ise Fatih Y.’nin abisi olan İlker Y. olduğunu ileri sürdü.

Ankara'da kiralık araç firması, zorla senet imzalattırıp darbetti VİDEO



“Ailemle tehdit ettiler ve zorla senet imzalattılar”

Umut Yılmaz, başına gelenlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bir firmadan araç kiraladım. Araç iki saat sonra arıza yaptı. Durumu firma sahiplerine anlattım. Onlar da gelip arabayı aldılar ve bana başka bir araba verdiler. Bir hafta sonra yine beni aradılar. Arabanın motoru bozuldu. 28 bin 500 liralık borcun var dediler. 5 bin 500 lirada başka bir zarar var. Onu da sen ödeyeceksin dediler. Ben de yüz yüze konuşmayı teklif ettim. Geldiklerinde beni ailemle tehdit ettiler ve zorla senet imzalattılar.





“Beni zorla arabaya bindirme çalıştılar”

Senet imzaladıktan bir hafta sonra diğer aldığım aracın teslim günü gelmişti. Bir gün önce arayıp bana arabayı ver senedini sana geri vereceğiz borcunu da paran oldukça ödersin dediler. Ben de onlara inanarak Keçiören'e gittim. Konuştuğum sırada içlerinden birisi boynuma muşta ile vurdu. Ne olduğunu anlamadım. Bir de kafa darbesi yiyince aracın arka koltuğuna düştüm. Beni zorla arabaya bindirme çalıştılar.

“6 saat hastanede kaldım”

Arabayı kiralarken konuştuğum kişi beni bacağımdan bıçaklamaya başladı. Yere düşen bıçağı alarak bu sefer de belimden bıçaklamaya başladı. Arabadan kendimi atınca da tekme ve tokatlar yedim. Sonra da bıçağı alıp kafama sapladılar. Kendimi yere bırakınca onlar da kaçıp gittiler. 6 saat hastanede kaldım.

“Yakalananlar gözaltına alınmadan serbest bırakıldı”

Olayla ilgili 3 kişi yakalanmış ama birisi hala yakalanamadı. Yakalananlar gözaltına alınmadan serbest bırakıldı.

“17 tane dikiş var vücudumda”

Toplam 17 tane dikiş var vücudumda. Buna rağmen olayla ilgilenen savcı, öldürücü bölge olmadığı ve öldürmeye teşebbüs değil' dediği için saldırganları serbest bırakmış. Ben bu olayın çözülüp bana saldıranların ceza almasını istiyorum. İçtiğim ilaçların sayısı belli değil. Kafamı kaldıracak durumda değilim. Bacağımı hissetmiyorum. Ayakta duramıyorum.

“Sen olmazsan eşini öldüreceğiz diye tehdit ettiler”

Geceleri ağrıdan uyku uyuyamıyorum. İlaçlar fayda etmiyor. Her gün pansumana gitmek zorundayım. Tehditler de hala devam ediyor. Evin önünde dolaşıp silah gösterdiler. O silah kafanda patlayacak, sen olmazsan eşini öldüreceğiz diye tehdit ettiler. Bana 2 saat içerisinde 175 kilometre yol gittiğini söylüyorlar. Bu işi benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar.”