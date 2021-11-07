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- Ankara'da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi
Ankara'da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi
Sincan ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir araç zincirleme kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kaza anı kameralara da yansıdı.
- İHA
- 07.11.2021 - 02:02
- Güncelleme : 07.11.2021 - 02:03
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazası, kırmızı ışık ihlalinin ne kadar tehlikeli sonuçlara neden olabileceğini bir kez daha gösterdi.
Polatlı Caddesi'nden Bosna Caddesi istikametine geçmek isteyen R.K. yönetimindeki araç, Fırat Caddesi kavşağına geldiğinde kırmızı ışıkta geçince U.Y. idaresindeki araçla çarpıştı.
KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARACA DA ÇARPTILAR
Kazaya karışan araçlar, savrularak kırmızı ışıkta bekleyen E.Ö. idaresindeki araca da çarptı.
YARALANAN OLMADI
Kimsenin yaralanmadığı kazada araçlar maddi hasar aldı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.