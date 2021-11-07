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Ankara'da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi

Ankara'da kırmızı ışık ihlali kaza getirdi

Sincan ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir araç zincirleme kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kaza anı kameralara da yansıdı.