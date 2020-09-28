Ankara'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Ankara'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Kırmızı ışıkta geçen otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Ankara Caddesi'nde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta ihlali yapan Yunus Emre S. yönetimindeki 06 BET 586 plakalı otomobil, Mustafa T.'nin kullandığını 06 ZZC 49 plakalı otomobile çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Yunus Emre S., Mustafa T. ve Merve T. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı ViDEO