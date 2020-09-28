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    Ankara'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

    Kırmızı ışıkta geçen otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
    • İHA
    • 28.09.2020 - 08:41
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    Ankara'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

    Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Ankara Caddesi'nde bulunan kavşakta kırmızı ışıkta ihlali yapan Yunus Emre S. yönetimindeki 06 BET 586 plakalı otomobil, Mustafa T.'nin kullandığını 06 ZZC 49 plakalı otomobile çarptı.

    3 KİŞİ YARALANDI

    Kazada, Yunus Emre S., Mustafa T. ve Merve T. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırıldı.

    Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Ankara'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı ViDEO

    Ankara da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı #1

     

     

     

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