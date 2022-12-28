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    Ankara'da kırmızı ışıkta silahlı saldırı

    Sebebi bilinmeyen bir nedenle kırmızı ışıkta duran adama silahla saldıran kardeşler olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra yakalandı.
    • 28.12.2022 - 15:56
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    Ankara'da kırmızı ışıkta silahlı saldırı

    Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Tekin Men adlı adam minibüs ile alışveriş için semt pazarına giderken kırmızı ışıkta durdu.

    Bu sırada 33 yaşındaki Murat A. ve Burhan A. kardeşler, henüz bilinmeyen nedenle Men'e tabancayla ateş etmeye başladı.

    Men, vücuduna isabet eden mermilerle yaralanırken, kaçan saldırganlar ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Men, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sağlık durumu kritik

    DHA'nın haberine göre, tedaviye alınan Tekin Men'in sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

    Ankara da kırmızı ışıkta silahlı saldırı #1

    Ankara da kırmızı ışıkta silahlı saldırı #2

    Ankara da kırmızı ışıkta silahlı saldırı #3

    Ankara da kırmızı ışıkta silahlı saldırı #4


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