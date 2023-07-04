Ankara'da kızım oğlunla görüşmek istemiyor kavgası: Bıçaklandı

DHA
Ankara'nın Çankaya ilçesinde dehşet meydana geldi.
İlkadım Mahallesi'nde yaşanan olayda, Hasan S. isimli şahıs sokakta oğlunun bir süredir görüştüğü kızın babası Recep Ş. ile karşılaştı.
Hasan S., Recep Ş.'ye, kızının oğlu ile arkadaşlık yapmasını istemediğini söyleyince tartışma çıktı.
Bıçakla saldırdı
Kavgaya dönen olayda Hasan S., Recep Ş.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Recep Ş., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır
Tedaviye alınan Recep Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Hasan S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.