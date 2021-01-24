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    Ankara'da kızına tecavüz eden baba tutuklandı

    Polatlı ilçesinde çobanlık yapan 37 yaşındaki E.A., 19 yaşındaki kızı H.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu için tutuklandı. Genç kızın cinsel istismara uğradığı, akrabaları tarafından ortaya çıkarıldı.
    • DHA
    • 24.01.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 14:27
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    Ankara'da kızına tecavüz eden baba tutuklandı

    Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde oturan 37 yaşındaki E.A, yaklaşık 5 ay önce hayvanları otlattığı bölgede bulunan konteynerde, kızı H.A.'ya cinsel istismarda bulundu.

    Olayın ardından hamile kalan H.A., geçen hafta bebeği aldırmak için Polatlı Devlet Hastanesine başvurdu.

    Ancak kürtaj için hamilelikte yasal sürenin aşılması nedeniyle bebeği aldıramayan H.A, akrabalarının bulunduğu Eskişehir'e gitti.

    BABASININ TECAVÜZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

    H.A, burada akrabalarının ısrarı üzerine babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve hamile kaldığını söyledi.

    Ankara da kızına tecavüz eden baba tutuklandı #1

    BABA İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

    Yakınlarının ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı, olayla ilgili inceleme başlattı. 2 çocuk babası E.A, yakalanarak gözaltına alındı.

    E.A. jandarmadaki ifadesinde konteyner içerisinde kızına cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Jandarmaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ankara da kızına tecavüz eden baba tutuklandı #2

    MAHALLELİ EVİ ATEŞE VERDİ

    Öte yandan olayın duyulmasının ardından bir grup mahallesi sakini, E.A.'nın evini benzin dökerek yakmaya çalıştı. İçeride kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ancak evin bir kısmı zarar gördü. Jandarma ekipleri, evin bulunduğu bölgede önlem aldı.

    Ankara da kızına tecavüz eden baba tutuklandı #3

    AYNI MAHALLEDE 8 YAŞINDAKİ KIZA DA TECAVÜZ EDİLDİ

    Aynı mahallede, 22 Haziran 2018 tarihinde Uğur Koçyiğit, komşusunun kızı Eylül Yağlıkara'yı (8) cinsel istismarda bulunduktan sonra öldürüp, cesedini gömmüştü.

    Ankara da kızına tecavüz eden baba tutuklandı #4

    Ankara da kızına tecavüz eden baba tutuklandı #5

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