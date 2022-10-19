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    Ankara’da kızını öldüren anne: Bana hakaret etti

    Başkent'te tartıştığı lise öğrencisi kızını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan anne, savunma yaptı. Kızının kendisine hakaret ettiğini öne süren anne, “Eşarbı boynuna sarıp sıktım” dedi.
    • 19.10.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 14:37
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    Ankara’da kızını öldüren anne: Bana hakaret etti

    Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi'ndeki bir eve ihbar üzerine giden sağlık ekipleri, lise öğrencisi Esmanur Çakmak’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

    Boğularak öldüğü belirlenen öğrencinin katili ise annesi çıktı.

    Anne suçunu itiraf etti

    3 çocuk annesi Hamide Çakmak, ifadesinde kızını öldürdüğünü kabul etti.

    22 Ocak’ta işlenen korkunç cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırlarken, katil anne de tutuklandı.

    İddianamede, anne Çakmak'ın, “alt soydan çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

    Yargılama başladı

    Bugün, evlat katili annenin yargılanmasına başlandı.

    Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Çakmak, avukatı ve eşi katıldı.

    Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, iddianamedeki suçlamaları hatırlattıktan sonra savunma yapması için sanık Hamide Çakmak'a söz verdi.

    Ankara’da kızını öldüren anne: Bana hakaret etti #1

    “Bana hakaret içeren ifadeler kullanınca…”

    Kızının daha önce evden kaçtığını, sevgilisine gittiğini, bu nedenle kendisiyle sürekli tartıştıklarını iddia eden Çakmak, savunmasında şunları anlattı:

    “O gece kızım kendisini odasına kilitlemişti, yedek anahtarla kapıyı açtım. Yine tartışmaya başladık, bana hakaret içeren ifadeler kullanınca sinir krizi geçirdim, başımdaki eşarbı boynuna sarıp sıktım, hareketsiz kalınca da bıraktım.”

    Baba şikayetçi olmadı

    Kızın babası Yunus Çakmak da cinayet saatinde iş yerinde olduğunu belirterek, sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

    Sanık avukatı Cem Fırat, sanığın eylemi haksız tahrik altına işlediğini öne sürerek, “Aslında ciddi bir aile trajedisi söz konusu, keşke hiç yaşanmasaydı. Sanık zaten hayatının sonuna kadar bu acıyı yaşayacak ve vicdan azabı çekecek. O da yaptığından pişman. Bundan dolayı lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz.” savunmasını yaptı.

    Tutukluluğu devam edecek

    AA’nın haberine göre beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

    Dosyadaki eksikliklerin giderilmesini isteyen mahkeme, duruşmayı 20 Aralık'a erteledi.


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