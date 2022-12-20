Ankara’da kızını öldüren anne için istenen ceza belli oldu

Ankara’da kızını öldüren anne için istenen ceza belli oldu

Başkent'te öz kızını boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan anne için savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan anne Hamide Çakmak, 22 Ocak 2022'de polisi arayıp kızının intihar ettiğini ve onu iple asılı halde bulduğunu söyledi.

Evdeki incelemede polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Yunus Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak'ı gözaltına aldı.

Kızını öldürdü

Sorguda kızını öldürdüğünü söyleyen Hamide Çakmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Baba Yunus Çakmak ise serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hamide Çakmak hakkında "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Erkek arkadaşı konuştu

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hamide Çakmak, baba Yunus Çakmak ve taraf avukatları katıldı.

Maktule Esma Nur Çakmak'ın erkek arkadaşı Y.P. duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak tanık olarak dinlendi.

“Annesinin babasını aldattığını söylüyordu”

Duruşmada konuşan Y.P., Esma Nur Çakmak ile 2021 yılında tanıştıklarını belirterek, "8-9 ay süren bir beraberliğimiz oldu. Bu süreçte Esma Nur bana gelip giderdi. Ben de arada onlarda kalırdım ve annesi de bilirdi. Annesiyle de sık sık tartışırdı. Annesinin babasını aldattığını söylüyordu; hatta bununla ilgili fotoğrafları dayısı da görmüş.” dedi.

“Kızımın uydurması”

Mahkeme başkanının, tanığın beyanlarını sanığa sorması üzerine Hamide Çakmak, "Tanığın benim sevgilim olduğu yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Kızımın uydurmasıdır bunlar" şeklinde savunma yaptı.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Avukat beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanık Hamide Çakmak'a "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

İHA’nın haberine göre bir sonraki celse 30 Aralık'a tarihine ertelendi.