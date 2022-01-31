Ankara'da kızları ölü bulunan aile: Eşinden şiddet gördü

Evinin yakındaki bir hastane önünde cansız bedeni bulunan yeni evli Şevval Abanoz'un ailesi, kızlarının kocasından şiddet gördüğünü ve sokağa atıldığını öne sürdü.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşayan 2,5 aylık evli Şevval Abanoz (21), geçtiğimiz cuma gecesi evinin yakınındaki eski bir hastane binasının önünde ölü bulundu.

Olayın ardından eşi Samet Abanoz şüpheli olarak gözaltına alındı; ifade vermesinin ardından ise serbest bırakıldı.

Şevval Abanoz'un annesi Gamze ve babası Uğur Kutlu olayla ilgili iddialar gündeme getirdi.

"'EŞİYLE KAVGA ETTİ, SOKAĞA ATILDI' DEDİLER"

Anne Gamze Kutlu, kızının ölmeden önce kocasından şiddet gördüğünü söyleyerek "Çocuğumun evine gittik. Üst komşusundan bir tanesi aşağı indi. Komşusu, 'Onlar çok şiddetli kavga ettiler' dedi. Oğlan kapıları duvarları yumrukladı. Kızınızı kolundan tuttu sokağa attı. Arkasından da koşarak gitti' dedi. Benim kızımı nereye götürdü. Ben bunların cevabını arıyorum. Oradan çıktım ben kaynanasına gittim acaba oradalar mı diye. Çünkü benim kızım diyordu ki 'Anne Polatlı’da saat 8'den sonra hayat duruyor ben korkarım bu saatte sokağa çıkmam' diyordu. 2,5 aylık evliydi, benim çocuğum oraları daha bilmiyordu." dedi.

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"KİMSE ÇOCUĞUMUN SAÇININ TELİNE KIYAMAZDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a seslenen anne Kutlu, şunları söyledi:

"Ben buradan Cumhurbaşkanı'ma sesleniyorum. Adalet Bakanı'ma sesleniyorum. Çocuğumun kanını yerde koyma. Çocuğuma kim ne yaptıysa sahip çık. Yeter bu analar yanmasın, bu evlatlar ölmesin. İnsan hakları, kadın hakları, hepinize sesleniyorum. Şevval’e sahip çıkın. Bundan sonra başka Şevvaller ölmesin. Kadına şiddete ‘hayır’ diyorum. Ben çocuğumu gül gibi yetiştirdim. O bir melekti. Kimse benim çocuğumun saçının teline kıyamazdı. Ay parçasıydı benim yavrum. Ama kıydılar benim çocuğuma. Şaibeli olaylar var, saatler tutmuyor. Telefonlarını kapattılar sırra kadem bastılar. Ben çok endişeliyim. Benim içim rahat etmiyor. Adalet istiyorum kızım için adalet."





"SIRRA KADEM BASTILAR"

Adli tıp raporu gelene kadar hiçbir şeyin netleşmediğini ifade eden anne Kutlu, "Ama insan değil misin? Annesi babası! Çık gel kızına böyle oldu de. Niye telefonları kapatıp da sırra kadem basıyorsun? Ben karakola gittim. Çocuğumun adını söyleyince karakol buz kesti buz. Bizi bir odaya aldılar sakinleştirdiler. Polatlı haberlerinde çıkmış, çocuğumun cansız bedenini bulmuşlar, benim haberim yokmuş. Kim görmüş orada atladı diye haber çıkmış. Böyle bir şey yok. Kamera görüntüsü yok. Sadece orada bulunmuş. Kaybeden de kendileri bulan da kendileri. Kendi iş yerinde çalışan Mustafa diye biri varmış o gitmiş o bulmuş. Ne biliyormuş orayı? Ben bunu anlayamıyorum." diye konuştu.

"BÜYÜK BİR ŞİDDET VAR, BÜYÜK BİR YANLIŞ VAR"

Acılı baba Uğur Kutlu ise kızının hakkını aramak istediğini ve hiçbir şeyin gizli kalmamasını istediğini belirterek, şüpheli gördükleri çok şeylerinin olduğunu aktardı.

Olayın üstü kapalı kalmasını istemediklerini anlatan baba Kutlu "Araştırılsın istiyoruz. İhmal, kusur ne varsa. Burada uyuşmayan zaman dilimleri var. Onların ifadesi ufak bir tartışma bizim duyduklarımız şiddetli bir kavga. Kızım metruk binaya gidiyor atladığı söyleniyor. Ben ona da inanmıyorum. Burada büyük bir şiddet var. Büyük bir yanlış var. Bir kadın kolundan tutulup kapıya atılmaz." dedi.