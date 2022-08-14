Ankara'da komşu esnafı bıçakla öldüren şahsın kaçış anı

Çay ocağı çalışanı ile gıda dükkanı işletmecisi arasında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Tutuklanan çaycının olay sonrası kaçış görüntüleri ise kameraya yansıdı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki çay ocağında çalışan 30 yaşındaki Yunus Ergü ile yandaki gıda dükkanının işletmecisi Murat Ulaş Kambur (39) tartıştı.

Çıkan kavgada Ergü, belindeki bıçağı çıkararak Kambur'a sapladı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kambur, burada hayatını kaybetti.

Olaydan sonra yakalanan Ergü, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetten bir önceki gün tartışma yaşandı

Yunus Ergü ve patronu Halil P.'nin, olaydan 1 gün önce Murat Ulaş Kambur'un dükkanına giderek tartıştıkları ortaya çıktı.

Kambur'un diğer dükkanın önündeki dubayı kaldırıp otomobilini park ettiği, bu nedenle tartışmanın yaşandığı belirlendi.

O anlar kamerada

O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Olaydan sonra şikayetçi olan Kambur'un, karşı tarafın karakolda özür dilemesi ile şikayetini geri çektiği belirtildi.

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