Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
441.401
0.04%
BTXN Coin
6.46
-4.71%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Ankara'da komşu esnafı bıçakla öldüren şahsın kaçış anı

    Çay ocağı çalışanı ile gıda dükkanı işletmecisi arasında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı. Tutuklanan çaycının olay sonrası kaçış görüntüleri ise kameraya yansıdı.
    • 14.08.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da komşu esnafı bıçakla öldüren şahsın kaçış anı

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki çay ocağında çalışan 30 yaşındaki Yunus Ergü ile yandaki gıda dükkanının işletmecisi Murat Ulaş Kambur (39) tartıştı.

    Çıkan kavgada Ergü, belindeki bıçağı çıkararak Kambur'a sapladı.

    İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kambur, burada hayatını kaybetti.

    Olaydan sonra yakalanan Ergü, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Cinayetten bir önceki gün tartışma yaşandı

    Yunus Ergü ve patronu Halil P.'nin, olaydan 1 gün önce Murat Ulaş Kambur'un dükkanına giderek tartıştıkları ortaya çıktı.

    Kambur'un diğer dükkanın önündeki dubayı kaldırıp otomobilini park ettiği, bu nedenle tartışmanın yaşandığı belirlendi.

    O anlar kamerada

    O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Olaydan sonra şikayetçi olan Kambur'un, karşı tarafın karakolda özür dilemesi ile şikayetini geri çektiği belirtildi.

    Ankara’da komşu dükkanın önündeki trafik dubasını kaldırdığı için bıçaklanarak öldürüldü VİDEO ARŞİV

    Ankara da komşu esnafı bıçakla öldüren şahsın kaçış anı #1

    Ankara da komşu esnafı bıçakla öldüren şahsın kaçış anı #2

    Ankara da komşu esnafı bıçakla öldüren şahsın kaçış anı #3

    Ankara da komşu esnafı bıçakla öldüren şahsın kaçış anı #4

    Ankara da komşu esnafı bıçakla öldüren şahsın kaçış anı #5

    Ankara da komşu esnafı bıçakla öldüren şahsın kaçış anı #6


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 250 Dolar Kazanıyor

    Kilisede yangın: Ölü ve yaralılar var
    Dünya

    Kilisede yangın: Ölü ve yaralılar var

    Nilperi Şahinkaya sarı dekolteli elbisesiyle ağızları açık bıraktı...
    Medya

    Nilperi Şahinkaya sarı dekolteli elbisesiyle ağızları açık bıraktı...

    Görüş Bildir