İHA
Ankara'da Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422. Sokak’ta, birkaç gündür kavgalı olan komşular arasında gece saatlerinde tekrar kavga çıktı.
SİLAHLI KAVGADA 3 KİŞİ ÖLDÜ
Olayda M.E. komşularına silahla ateş ederek M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.’yi vurdu. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde M.Z., M.Ö. ve M.Z.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayda vurulan Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgilini inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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