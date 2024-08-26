Ankara’da komşular arasında çıkan kavgada kan aktı: 3 ölü, 1 yaralı Ankara’nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde komşular arasında tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

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İHA

Ankara'da Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422. Sokak’ta, birkaç gündür kavgalı olan komşular arasında gece saatlerinde tekrar kavga çıktı.

SİLAHLI KAVGADA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Olayda M.E. komşularına silahla ateş ederek M.Z., M.Ö., M.Z. ve Ş.Z.’yi vurdu. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde M.Z., M.Ö. ve M.Z.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda vurulan Ş.Z. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgilini inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)