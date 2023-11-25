Ankara'da komşular birbirine girdi: 2 kişi hayatını kaybetti Ankara’da daha önce husumetli olan komşular arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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İHA

Ankara'nın Sincan ilçesinde geçtiğimiz günlerde dehşet verici bir olay meydana gelmişti.

Tartıştığı komşusunun evini tüfekle basan 72 yaşındaki T.Ü., aynı aileden 2'si çocuk 5 kişiyi vurarak katletmişti.

Olayın yankıları sürerken bugün yine bir komşu kavgası gerçekleşti.

Keçiören ilçesine bağlı Yayla Mahallesi’nde bir binadaki komşular arasında silahlı kavga çıktı.

Asansör tamiri sırasında çıkan gürültü yüzünden birbirlerine girdiler

Daha önceden aralarında husumet olan bina yöneticisi S.T. isimli kadın ile apartman sakini olduğu öğrenilen H.A. arasında, asansör tamiri sırasında çıkan gürültüden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmaya daha sonra aynı apartmanda yaşayan Uğur Ş., Mehmet Ali Ş. ve S.Ş. ailesi de dahil oldu.

Pompalı tüfekle komşularına kurşun yağdırdı

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle H.A., evinden getirdiği pompalı tüfekle önce baba Uğur Ş.'yi ve oğlu Mehmet Ali Ş.'yi apartmanın içerisinde, anne S.Ş. ve apartman yöneticisi olan S.T.’yi ise apartmanın dışında pompalı tüfekle vurdu.

Baba Uğur Ş. ve oğlu Mehmet Ali Ş. olay yerinde hayatını kaybederken, anne S.Ş. ve apartman yöneticisi S.T. ise yaralandı.

Katil yakalandı

S.Ş.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralı kadınlar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, şüpheli H.A. kısa sürede polis ekipleri tarafından elindeki silahla beraber yakalandı.

Olayın ardından mahalle sakinleri ve polis ekipleri arasında da tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede yatıştırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)