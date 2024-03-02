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Ankara'da komşusunu öldüren firari yakalandı: PKK ile bağlantısı çıktı

Ankara'da komşusunu öldüren firari yakalandı: PKK ile bağlantısı çıktı Kavga ettiği komşularına silahla saldırıp 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan ve yaklaşık 4 aydır firari olarak aranan katil zanlısı yakalandı. Terör örgütü ile bağlantısının olduğu tespit edilen şahsın ormanlık alanda mağara benzeri yerlerde saklandığı öğrenildi.