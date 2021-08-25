Hakimiyetini kaybeden sürücü benzinlikte duran ATM'lere girince, araç hurdaya döndü. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı kameraya yansıdı.

Ankara Altındağ ilçesinde 06 BSR 489 plakalı otomobilin sürücüsü, aracın gaz pedalı sıkışınca kontrolü kaybederek yol kenarındaki benzinlikte bulunan ATM'lere ok gibi saplandı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan şans eseri ölü ya da yaralı çıkmadı.

KONUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik kameraları olay anını saniye saniye kaydederken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da kontrolden çıkan araç ATM'ye girdi VİDEO

"ARAÇLA BENİM ARAMDA 2 METRE VARDI"

Kaza anına şahit olan benzinlik çalışanı Turgut Uçar, "Ben akaryakıt almak isteyen bir müşteriyle ilgileniyordum ancak bir çatırtı, gürültü duydum. Zaten araçla benim aramda 2 metre vardı. Araç son sürat bizim reklam panosunu, demir korkulukları devirip istasyondaki iki ATM'ye vurdu. Araç caddeden geçiyordu. Normal caddeden geçen bir araçtı.





"SÜRÜCÜ ŞOKA GİRMİŞTİ"

Kazanın ardından araçtaki kadınları ve küçük bir kız çocuğunu vatandaşların müdahalesi ile indirdiler. Onları sakinleştirmeye çalıştık. Polisi aradık sonra. Sürücü de biraz şoka girmişti. Bilinçsiz hareketleri vardı" ifadelerini kullandı.



