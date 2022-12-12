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    Ankara'da kontrolden çıkan aracın yayalara çarpma anı

    kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki yayalara çarpması sonucu 1’i ağır toplam 4 kişi yaralandı.
    • 12.12.2022 - 20:44
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 21:32
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    Ankara'da kontrolden çıkan aracın yayalara çarpma anı

    Ankara'nın Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracıyla kaldırımda bekleyen insanların arasına daldı.

    1 kişi ağır yaralandı

    İHA'nın haberine göre kazada ağır yaralanan Havva O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, diğer yaralılardan Gülseren C., Ramazan Mert C. ve Alpaslan C.’nin ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

    Ankara'da kontrolden çıkan aracın yayalara çarpma anı VİDEO

    O anlar kamerada

    Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

    Ankara da kontrolden çıkan aracın yayalara çarpma anı #1

    Ankara da kontrolden çıkan aracın yayalara çarpma anı #2


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