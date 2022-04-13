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    Ankara'da kontrolden çıkan minibüs ATM'leri devirdi

    Mamak'ta kontrolden çıkan dolmuşun ATM'lere çarpıp, ardından park halindeki bir araca çarpması sonucu oluşan kazada ağır yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.
    • 13.04.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 10:08
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    Ankara'da kontrolden çıkan minibüs ATM'leri devirdi

    Ankara Ulus-Mamak hattında çalışan dolmuş şoförü M.Ö, Yeşilbayır Mahallesi 1768. Cadde'de seyir halindeyken indiği yokuşta kontrolünü kaybetti.

    ATM'leri devirdi

    AA'nın haberine göre; sürücü, freninin boşaldığı tahmin edilen dolmuşu durdurmak için 1774. Cadde'de yol kenarındaki ATM'lere doğru direksiyonu kırdı. ATM'leri deviren araç, park halindeki hasta servisine çarparak durdu.

    Sürücü ağır yaralandı

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan M.Ö'yü Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    Kaza sırasında dolmuşta yolcu olmadığı öğrenildi.

    Ankara'da kontrolden çıkan minibüs ATM'leri devirdi ViDEO

    Ankara da kontrolden çıkan minibüs ATM leri devirdi #1

    Ankara da kontrolden çıkan minibüs ATM leri devirdi #2

    Ankara da kontrolden çıkan minibüs ATM leri devirdi #3


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