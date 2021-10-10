Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce yolda dönüş yapmak isteyen bir araca, ardından park halindeki bir otomobile çarptı. Savrulan araç son olarak hediyelik eşya satan dükkana girdi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Öveçler semti 4. Cadde'de sürücüsünün yokuş aşağı hızla inerken hakimiyetini kaybettiği otomobil, o esnada karşı istikamete dönmek isteyen başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın ardından savrularak sürüklenmeye başlayan araç, park halindeki bir araca çarptıktan sonra cadde üzerindeki hediyelik eşya dükkanına daldı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi.

ŞANS ESERİ CAN KAYBI YAŞANMADI

Üç aracın karıştığı kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, kazaya sebebiyet veren sürücünün hafif yaralandığı öğrenildi.

Korku dolu anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ankara’da kontrolü kaybetti, hediyelik eşya dükkanına daldı ViDEO

“SÜRÜCÜ ŞOKA GİRMİŞTİ”

Dükkan sahibi Zeki Dedebeyoğlu, sürücünün manevra yapmak isterken mağazalarına girdiğini belirterek, “Buradaki araç ‘U’ dönüşü yapıyordu. Yukarıdan gelen araç, dönüş yapan araca çarpmamak için manevra yapınca bizim dükkana girdi. Biz de ne olduğunu tam anlamadık. İki araca çarptı, duramadı. Sürücü şoka girmişti. Kendisine gelsin diye su içirdik. Polis ve sağlık ekipleri geldi. Ölü ve yaralı yok. Şoför şoktaydı. Olaylar bu şekilde oldu. Dükkanımızda 10 bin liralık maddi hasar meydana geldi.” dedi.

"KORKUYLA YOLDAKİ ARAÇLARA ÇARPARAK GİTTİ"

Kazaya tanık olan taksi şoförü Bekir Aypek ise “Saat akşam 7 civarında araç buradan geçerken hızını alamadı ve o korkuyla yoldaki araçlara çarparak gitti. Kazayı yapan sürücü korkuyla aracından indi, durumu da iyi değildi. Kaza anından sonra herkes camlara çıktı. Sürücünün durumu iyi mi değil mi diye kontrol etmek için herkes yanına gitti. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ölü ya da yaralı olmadı. Polis ve sağlık ekipleri, 10 dakika içinde geldi. Buralara bir şey yapılabilir araçların yavaşlaması için.” dedi.