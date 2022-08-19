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    Ankara’da köpeğin kazdığı inşaat alanından, kadın cesedi çıktı

    Emlak firmasının satın aldığı alanda bekçi köpeği Baron’un eştiği yerden, folyoya sayılı kadın cesedi çıktı. Cesedin, evin eski kiracısı Ayşe Çöl’e ait olduğu ortaya çıktı.
    • 19.08.2022 - 17:13
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    Ankara’da köpeğin kazdığı inşaat alanından, kadın cesedi çıktı

    Ankara’da Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi'ndeki eski müstakil evi satın alan emlak firması, geçen hafta tadilat çalışması başlattı.

    Geceleri koruma amaçlı olarak bahçeye bırakılan firmanın Rottweiler cinsi 'Baron' adlı köpek, aynı gün evin bahçesindeki toprağı eşelemeye başladı.

    DHA’nın haberine göre; köpeğin eşelediği yerden kötü kokular gelmesi üzerine toprağı kazan inşaat işçileri, alüminyum folyoya sarılı kadın cesediyle karşılaştı. Firma yetkilisi, durumu polise haber verdi.

    Ceset, eski kiracıya ait çıktı

    Polisin yaptığı inceleme sonucu yaklaşık 2 ay önce gömüldüğü belirlenen cesedin, evin eski kiracısı Ayşen Çöl'e ait olduğu tespit edildi.

    Olayla ilgili şüphelinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Ankara’da köpeğin kazdığı inşaat alanından, kadın cesedi çıktı #1

    Eşi, çekiçle öldürdüğünü itiraf etti

    Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Ayşen Çöl'ün eşi Durmuş Çöl, gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Çöl, 'mal varlığı' nedeniyle eşi ile tartıştıklarını ve daha sonra başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

    Eşinin evi terk ettiğini söyledi

    Eşini öldürüp bahçeye gömdüğünü söyleyen Durmuş Çöl, komşularına da Ayşen Çöl'ün, kendisini terk ettiğini söyledi.

    Çöl, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ayşen Çöl'ün cenazesi de ailesi tarafından toprağa verildi.

    Ankara’da köpeğin kazdığı inşaat alanından, kadın cesedi çıktı #2


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