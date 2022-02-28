Ankara’da köpek sürüsü saldırısı kamerada

Köpeğini gezdiren bir vatandaşa başıboş köpek sürüsü saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ASKİ görevlileri sürüye müdahale ederek vatandaşı ve köpeğini kurtardı.

Ankara’nın Sincan ilçesi Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde bir vatandaş, köpeğini gezdirirken aralarında pitbull cinsi bir köpeğin de olduğu bir köpek sürüsünün saldırısına uğradı.

Köpek sürüsüne karşı kendini ve köpeğini korumaya çalışan vatandaş, bir ara yere düştü.

ASKİ GÖREVLİLERİ KURTARDI

Bu sırada olay yerinden geçen ASKİ görevlileri, köpek sürüsüne müdahale ederek vatandaşı ve köpeğini kurtardı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da köpeğini gezdiren vatandaşa köpek sürüsü saldırdı VİDEO