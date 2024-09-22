Ankara'da korkunç kedi cinayeti Çankaya ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, iki kedinin bacakları kesilerek depoya atıldığı öğrenildi.

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İHA

Havyanlara şiddet durdurulamıyor...

Ankara'da Maçka Sokak'ta bulunan bir binada depodan gelen kötü koku sonrası bina sakinleri kontrol amaçlı depoya girdi.

Bina sakinleri burada öldürülmüş iki kedi ile karşılaştı.

BACAKLARI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Vatandaşlar gördükleri sonrası durumu polis ekiplerine ihbar etti.

Ayrıca, yapılan incelemelerde kedilerin bacaklarının kesilmiş olduğu görüldü.

Vatandaşlar tarafından yapılan açıklamada ise, köpeklerin depoya giremeyeceği aktarıldı.

BACAKLARI BULUNAMADI

Öne sürülen iddiaya göre, ölü kedilerin incelemede bulunmak üzere polis ekiplerince götürüldüğü ancak bacaklarının bulunamadığı bildirildi.

Kedilerin nasıl öldüğü bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)