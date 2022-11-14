- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara'da korkutan şüpheli çanta ihbarı
Ankara'da korkutan şüpheli çanta ihbarı
Başkentte yol kenarına bırakılan şüpheli çanta vatandaşların korkmasına neden oldu. İhbar üzerine gelen polsilerin fünye ile patlattığı çantanın içerisinden kıyafet çıktı.
- 14.11.2022 - 18:26
Ankara'nın Çankaya ilçesi Kurtuluş semtinde yol kenarında terk edilmiş vaziyette bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktı.
Vatandaşlar büyük panik yaşadı
İHA'nın aktardığına göre olay vatandaşların büyük panik yaşamasına neden oldu.