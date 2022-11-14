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Ankara'da korkutan şüpheli çanta ihbarı

Ankara'da korkutan şüpheli çanta ihbarı

Başkentte yol kenarına bırakılan şüpheli çanta vatandaşların korkmasına neden oldu. İhbar üzerine gelen polsilerin fünye ile patlattığı çantanın içerisinden kıyafet çıktı.