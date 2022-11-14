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    Ankara'da korkutan şüpheli çanta ihbarı

    Başkentte yol kenarına bırakılan şüpheli çanta vatandaşların korkmasına neden oldu. İhbar üzerine gelen polsilerin fünye ile patlattığı çantanın içerisinden kıyafet çıktı.
    • 14.11.2022 - 18:26
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    Ankara'da korkutan şüpheli çanta ihbarı

    Ankara'nın Çankaya ilçesi Kurtuluş semtinde yol kenarında terk edilmiş vaziyette bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktı.

    Vatandaşlar büyük panik yaşadı

    İHA'nın aktardığına göre olay vatandaşların büyük panik yaşamasına neden oldu.

    Ankara da korkutan şüpheli çanta ihbarı #1

    Ankara da korkutan şüpheli çanta ihbarı #2


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