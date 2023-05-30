Ankara’da korkutan yangın: kontağı çevirdi, araba alev aldı Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil alev topuna dündü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

İHA

Ankara merkez Çankaya ilçesi, Kırkkonaklar Mahallesi 323 Sokak üzerinde Mehmet Emre Aslan, 06 DF 1952 plakalı otomobiline binerek kontağını çevirdi.

Aslan'ın kontağı çevirmesiyle otomobil, motor kısmından alev aldı.

Otomobilini terk eden sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Araç kontrol altına alındı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan araç söndürülerek kontrol altına alındı.

Sürücünün sağlık durumu iyi

Otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücünün sağlık durumu ise olay yerine gelen ambulans ekiplerince kontrol edilerek iyi olduğu belirtildi.