Ankara’da korkutan yangın: kontağı çevirdi, araba alev aldı

İHA
Ankara merkez Çankaya ilçesi, Kırkkonaklar Mahallesi 323 Sokak üzerinde Mehmet Emre Aslan, 06 DF 1952 plakalı otomobiline binerek kontağını çevirdi.
Aslan'ın kontağı çevirmesiyle otomobil, motor kısmından alev aldı.
Otomobilini terk eden sürücü, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
Araç kontrol altına alındı
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan araç söndürülerek kontrol altına alındı.
Sürücünün sağlık durumu iyi
Otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücünün sağlık durumu ise olay yerine gelen ambulans ekiplerince kontrol edilerek iyi olduğu belirtildi.