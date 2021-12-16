Ankara'da künefe dükkanının tavanı çöktü: 2 yaralı

Sincan ilçesindeki künefe dükkanının asma tavanın çökmesiyle, içeride bulunan müşterilerden 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesi, Yaşar Kemal caddesi üzerinde bulunan künefeci dükkanının asma tavanı çöktü.

İçeride bulunan müşteriler korkuyla kendilerini son anda dışarı attı.

2 KİŞİ YARALANDI

Bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kişinin yaralandığı belirlendi.

İtfaiye ekipleri ise asma tavanın çöktüğü dükkanda, kimsenin olup olmadığı kontrol etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan 2 kişi bölgedeki hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.













