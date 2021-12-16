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- Ankara'da künefe dükkanının tavanı çöktü: 2 yaralı
Ankara'da künefe dükkanının tavanı çöktü: 2 yaralı
Sincan ilçesindeki künefe dükkanının asma tavanın çökmesiyle, içeride bulunan müşterilerden 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 16.12.2021 - 08:55
Ankara'nın Sincan ilçesi, Yaşar Kemal caddesi üzerinde bulunan künefeci dükkanının asma tavanı çöktü.
İçeride bulunan müşteriler korkuyla kendilerini son anda dışarı attı.
2 KİŞİ YARALANDI
Bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kişinin yaralandığı belirlendi.
İtfaiye ekipleri ise asma tavanın çöktüğü dükkanda, kimsenin olup olmadığı kontrol etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralanan 2 kişi bölgedeki hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.