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    Ankara'da künefe dükkanının tavanı çöktü: 2 yaralı

    Sincan ilçesindeki künefe dükkanının asma tavanın çökmesiyle, içeride bulunan müşterilerden 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 08:55
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    Ankara'da künefe dükkanının tavanı çöktü: 2 yaralı

    Ankara'nın Sincan ilçesi, Yaşar Kemal caddesi üzerinde bulunan künefeci dükkanının asma tavanı çöktü.

    İçeride bulunan müşteriler korkuyla kendilerini son anda dışarı attı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kişinin yaralandığı belirlendi.

    İtfaiye ekipleri ise asma tavanın çöktüğü dükkanda, kimsenin olup olmadığı kontrol etti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralanan 2 kişi bölgedeki hastanelere sevk edilirken, polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ankara da künefe dükkanının tavanı çöktü: 2 yaralı #1

    Ankara da künefe dükkanının tavanı çöktü: 2 yaralı #2

    Ankara da künefe dükkanının tavanı çöktü: 2 yaralı #3

    Ankara da künefe dükkanının tavanı çöktü: 2 yaralı #4

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