Ankara kuraklıkla mücadele ediyor! 11 aylık su kaldı Kentte barajlarındaki doluluk oranı 2023 yılı Temmuz ayı itibarıyla yüzde 45,50 olarak ölçülmesinin ardından barajlarda 11 aylık su kaldığı ifade edildi. Bunun tasarruflu bir şekilde kullanılmasıyla önümüzdeki yıllara aktarım yapılması gerektiği belirtildi.

DHA

Dünya kavurucu sıcakların etkisi altında...

Türkiye'de de kış aylarında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde geçti.

Mevsim normalleri üzerinde geçen kış aylarının ardından yurdun birçok noktasında kuraklık oluştu.

Bu kapsamda kentlerin içme suyunu karşılayan barajlarda su seviyesi yok denecek kadar azaldı.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya, yaptığı açıklamada, Ankara'nın toplam 11 barajdan beslendiğini, yoğunluğun Çamlıdere ve Kurtboğazı barajlarından olduğunu söyledi.

"Damlama sulama sistemi olarak kullanmalarını istiyoruz"

Başkaya, yaklaşık 9 barajın depolama görevi gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

Ankara'daki barajların ölü hacimleri dahil, doluluk oranı 2022 yılının Temmuz ayında yüzde 41,50'ydi; 658 milyon metreküp suyumuz vardı.



2023 yılı Temmuz ayına baktığımız zaman, yüzde 45,50 doluluk oranına sahibiz. 721 milyon metreküp suyumuz bulunmaktadır.



Geçen yıla göre 63 milyon metreküp su fazlalığı bulunmaktadır. Bu doluluk oranına bakıldığında Ankara'nın barajlarındaki su miktarı ile 11 aylık su kaldığını görüyoruz. Bu, suyun çok fazla olduğu anlamına gelmemektedir.



Vatandaşlarımızın bu konuda tasarruflu olmasını rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın içme ve kullanma suyunu örneğin halı, araç yıkamada kullanmamalarını, kullanılacaksa eğer damlama sulama sistemi olarak kullanmalarını istiyoruz.



Vahşi sulama yapmamalarını vatandaşlarımızdan rica ediyoruz.

"Şu an itibarıyla barajlarımızda 11 aylık su kaldı"

Ankara geneline bakıldığında nüfusun yüzde 89’unun merkezde yaşadığını söyleyen Başkaya, şöyle ifade etti:

Bu da kişi başı günlük tüketimi, 240 veya 250 litre olarak hesaplanmaktadır. Vatandaşlarımızın kaçak kullanımını önlemeye yönelik tedbirlerimizi alıyoruz ve denetimlerimizi artırıyoruz.



En önemlisi; vahşi sulama sisteminden kaçınılmalıdır. Yaz aylarında su tüketimi artıyor. Yıllık ortalama 1 milyon 400 bin metreküp tüketim var. Yaz aylarında bu oran, 1 milyon 600 bin metreküpe çıkıyor.



Yaz aylarında vatandaşlarımız tüketimde biraz daha tasarrufta bulunurlarsa; su sıkıntısı yaşamayız. Tüm vatandaşlarımıza çağrımız şudur; şu an itibarıyla barajlarımızda 11 aylık su kaldı.



Bunu tasarruflu bir şekilde kullanarak önümüzdeki yıllara aktarım yapmamız gerekmektedir. Su kaynaklarını tasarruflu kullanmazsak gelecek nesillerimize aktaramayız.

"Yaz yağmurları barajlardan buharlaşan suyu bile karşılamamaktadır"

Ankara'nın geçen aylarda yoğun yağış aldığını anımsatan Başkaya, şunları söyledi: