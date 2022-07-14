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Ankara’da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü

Ankara’da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü

Bir iş merkezinin en üst katında bulunan kuyumcu dükkanında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi, aralarında husumet bulunan kişi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.