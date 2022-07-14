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    Ankara’da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü

    Bir iş merkezinin en üst katında bulunan kuyumcu dükkanında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi, aralarında husumet bulunan kişi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti.
    • 14.07.2022 - 08:58
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    Ankara’da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü

    Ufuk N., aralarında husumet bulunan Mustafa Günay'ın Ankara’nın Çankaya ilçesi Karanfil Sokak'taki Ankara Gümüşçüler Çarşısı'nın en üst katında bulunan kuyumcu dükkanına gitti.

    Akşam saatlerinde bir araya taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Bu sırada Ufuk N., belinden çıkardığı tabanca ile Günay'a ateş etti.

    Biri öldü, diğeri gözaltına alındı

    Günay kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Adrese gelen sağlık ekipleri Günay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Zanlı Ufuk N. ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

    Ankara’da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü #1

    Soruşturuluyor

    Mustafa Günay'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ankara’da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü #2

    Ankara’da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü #3


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