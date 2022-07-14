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- Ankara’da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü
Ankara’da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü
- 14.07.2022 - 08:58
Ufuk N., aralarında husumet bulunan Mustafa Günay'ın Ankara’nın Çankaya ilçesi Karanfil Sokak'taki Ankara Gümüşçüler Çarşısı'nın en üst katında bulunan kuyumcu dükkanına gitti.
Akşam saatlerinde bir araya taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Bu sırada Ufuk N., belinden çıkardığı tabanca ile Günay'a ateş etti.
Biri öldü, diğeri gözaltına alındı
Günay kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Adrese gelen sağlık ekipleri Günay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Zanlı Ufuk N. ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Soruşturuluyor
Mustafa Günay'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
DHA’nın haberine göre polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.