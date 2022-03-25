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    Ankara'da kuzen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

    Altındağ ilçesinde kuzeni tarafından öldürülen şahıs, araç içerisinden yol kenarına atıldı. Dehşet anlar ise kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 25.03.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 17:53
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    Ankara'da kuzen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

    Ankara'da Altındağ ilçesine bağlı Ulucanlar Caddesi’nde yol kenarında kanlar içerisinde bir kişinin cansız bedenini gören çevre sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde hareketsiz yatan kişinin gögüsünden bıçaklandığını belirlendi.

    Ölen kişinin 40 yaşındaki Şükrü Kelekli olduğunu tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amriliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

    ARAÇ İÇİNDEN YOL KENARINA ATILDI

    Katil zanlısı Afyon’da yakalandı Civardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Kelekli’nin bir araç içerisinden yol kenarına atıldığını tespit etti.

    Cinayet Büro dedektifleri, takibe aldıkları aracın Afyonkarahisar'a gittiği belirledi. Araçtaki Özgür Taylan Doğan’ın katil zanlısı olduğunu belirleyen ekipler zanlıyı yakalayarak Ankara’ya getirdi.

    KATİLİ KUZENİ ÇIKTI

    Gözaltına alınan Doğan’ın, alınan ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği ve Kelekli’nin kuzeni olduğu ortaya çıktı.

    Ankara da kuzen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı #1

    "CESET KANLAR İÇERİSİNDEYDİ"

    Olay anına şahit olan çevre sakinlerinden Zeki Küçükayan, “Olay akşamı oğlum, ‘Baba köprünün altında bir ceset var’ dedi. Pencereden baktım. Köprünün altında kanlar içerisinde yatan bir şahıs gördüm. Hemen polisi aradım. Üzerimi giyip, el lambamı alıp aşağıya indim. Köprünün yanına geldik. Ceset kanlar içerisindeydi. Ondan sonra ambulans geldi.

    Ankara'da kuzen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı VİDEO


    "ÜZERİ KANDAN BELLİ OLMUYORDU"

    Şahsın üzerinde ceket ya da palto gibi bir şey göremedim. Kandan hiçbir şey belli olmuyordu. Sağlıkçı arkadaşlar kanları temizledi. Göğsünün sağında ve kalbinin üzerinde iki tane bıçak yarası gördüm. Polisler geldi. Bizleri uzaklaştırdılar. Akraba olduklarını duydum. Kendisini tanımıyorum. Yüzü genç bir, temiz yüzlü birisiydi” dedi.


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