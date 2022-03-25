Ankara'da kuzen katili: Küfrettiği için öldürdüm

Yol kenarında cesedi bulunan adamı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan kuzeninin, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Zanlının, kuzenini küfrettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

40 yaşındaki Şükrü Kerekli, 3 gün önce Ankara’nın Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi'nde, yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kerekli'nin araçtan yol kenarına atıldığını saptadı.

Takibe alının aracın sürücüsü Özgür Taylan Doğan, Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalandı.

‘KÜFRETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM’

Sorgusunda suçunu kabul eden Doğan, kuzeni Kerekli'yi, kendisine küfrettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

Doğan'ın, olay gecesi kuzeninin evine misafirliğe gittiği, burada alkol alan ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

DİREKSİYONDA BIÇAKLADI

Doğan'ın, kendisini otomobiliyle evine bırakan Kerekli ile tartışmaya devam ettiği, bu sırada kendisine küfrettiğini iddia ettiği Kerekli'yi direksiyonda bıçaklayıp, cesedini de yol kenarına attığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Taylan Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.