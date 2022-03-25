Petrol
118.41
-0.52%
Euro
16.34
0.06%
Dolar
14.83
0.06%
Altın
930.47
-0.24%
Borsa
2187
0.48%
Bitcoin
653.521
2.37%
BTXN Coin
41.20
-0.48%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Ankara'da kuzen katili: Küfrettiği için öldürdüm

    Yol kenarında cesedi bulunan adamı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan kuzeninin, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Zanlının, kuzenini küfrettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
    • DHA
    • 25.03.2022 - 12:41
    • Güncelleme : 25.03.2022 - 13:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da kuzen katili: Küfrettiği için öldürdüm

    40 yaşındaki Şükrü Kerekli, 3 gün önce Ankara’nın Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi'nde, yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

    Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kerekli'nin araçtan yol kenarına atıldığını saptadı.

    Takibe alının aracın sürücüsü Özgür Taylan Doğan, Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalandı.

    ‘KÜFRETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜM’

    Sorgusunda suçunu kabul eden Doğan, kuzeni Kerekli'yi, kendisine küfrettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.

    Doğan'ın, olay gecesi kuzeninin evine misafirliğe gittiği, burada alkol alan ikili arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

    Ankara da kuzen katili: Küfrettiği için öldürdüm #1

    DİREKSİYONDA BIÇAKLADI

    Doğan'ın, kendisini otomobiliyle evine bırakan Kerekli ile tartışmaya devam ettiği, bu sırada kendisine küfrettiğini iddia ettiği Kerekli'yi direksiyonda bıçaklayıp, cesedini de yol kenarına attığı belirlendi.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür Taylan Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

    Ankara da kuzen katili: Küfrettiği için öldürdüm #2

    Ankara da kuzen katili: Küfrettiği için öldürdüm #3


    İlginizi Çekebilir

    Gülşen Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'yi susturdu
    Magazin

    Gülşen Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'yi susturdu

    Aya Baniya Kilisesi restore edilerek koku atölyesine dönüştürülecek
    Kültür Sanat

    Aya Baniya Kilisesi restore edilerek koku atölyesine dönüştürülecek

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    Görüş Bildir