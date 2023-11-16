DHA
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Fatma Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda içerisinde öğrencilerin bulunduğu sırada arızalanan asansör, 3. kattan eksi 1. kata düştü.
Asansörün frenleme sistemleri sayesinde olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken öğrenciler panik ve korku yaşadı.
İnceleme başlatıldı
Yurt personeli tarafından asansörden çıkarılan öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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