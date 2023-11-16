Ankara'da KYK yurdunda arıza yapan asansör korku dolu anlar yaşattı Ankara'da KYK yurdunda içerisinde öğrencilerin bulunduğu sırada arızalanan asansörün 3.kattan eksi 1. kata düştüğü olayda asansörün fren sisteminin devreye girmesiyle kimse yaralanmadı.

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DHA

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Fatma Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda içerisinde öğrencilerin bulunduğu sırada arızalanan asansör, 3. kattan eksi 1. kata düştü.

Asansörün frenleme sistemleri sayesinde olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken öğrenciler panik ve korku yaşadı.

İnceleme başlatıldı

Yurt personeli tarafından asansörden çıkarılan öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)