Ankara'da levhalara aldırış etmeyen sürücünün motosikleti çukura düştü

Yol çalışmasında açılan çukurun üzerinden atlamak isteyen motosiklet sürücüsü, düşerek yaralandı.

Trafikte kendi ve başka sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan magandaların sonu gelmiyor.

Son görüntüler Ankara'dan...

Belediye çalışanları tarafından yapılan yol çalışmaları kapsamında, uzun ve derin bir çukur açıldı.

Levhalara aldırış etmedi

Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, akşam saatlerinde uyarı levhalarına aldırış etmeden çukurun üzerinden atlamak istedi.

Çakıl taşlarına doğru motosikletini hızla süren şoför, yol kenarına düşerken motosikleti ise çukura düştü.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Kazada yaralanan şahıs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

İnceleme başlatıldı

Görüntülerde, motosikletin toprak alana çıkarak yükselip, tekrar yere düştüğü ve parçalandığı görüldü.

İHA'nın aktarımına göre; arkadan gelen motosikletteki 2 kişinin de sürücünün yardımına koştuğu görüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

















