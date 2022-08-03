- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara'da levhalara aldırış etmeyen sürücünün motosikleti çukura düştü
Ankara'da levhalara aldırış etmeyen sürücünün motosikleti çukura düştü
- 03.08.2022 - 17:55
- Güncelleme : 03.08.2022 - 18:06
Trafikte kendi ve başka sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan magandaların sonu gelmiyor.
Son görüntüler Ankara'dan...
Belediye çalışanları tarafından yapılan yol çalışmaları kapsamında, uzun ve derin bir çukur açıldı.
Levhalara aldırış etmedi
Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, akşam saatlerinde uyarı levhalarına aldırış etmeden çukurun üzerinden atlamak istedi.
Çakıl taşlarına doğru motosikletini hızla süren şoför, yol kenarına düşerken motosikleti ise çukura düştü.
Güvenlik kameralarına yansıdı
Kazada yaralanan şahıs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan olay iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.
İnceleme başlatıldı
Görüntülerde, motosikletin toprak alana çıkarak yükselip, tekrar yere düştüğü ve parçalandığı görüldü.
İHA'nın aktarımına göre; arkadan gelen motosikletteki 2 kişinin de sürücünün yardımına koştuğu görüldü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.