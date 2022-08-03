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    Ankara'da levhalara aldırış etmeyen sürücünün motosikleti çukura düştü

    Yol çalışmasında açılan çukurun üzerinden atlamak isteyen motosiklet sürücüsü, düşerek yaralandı.
    • 03.08.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 18:06
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    Ankara'da levhalara aldırış etmeyen sürücünün motosikleti çukura düştü

    Trafikte kendi ve başka sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan magandaların sonu gelmiyor.

    Son görüntüler Ankara'dan...

    Belediye çalışanları tarafından yapılan yol çalışmaları kapsamında, uzun ve derin bir çukur açıldı.

    Levhalara aldırış etmedi

    Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, akşam saatlerinde uyarı levhalarına aldırış etmeden çukurun üzerinden atlamak istedi.

    Çakıl taşlarına doğru motosikletini hızla süren şoför, yol kenarına düşerken motosikleti ise çukura düştü.

    Ankara da levhalara aldırış etmeyen sürücünün motosikleti çukura düştü #1

    Güvenlik kameralarına yansıdı

    Kazada yaralanan şahıs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    Yaşanan olay iş yerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

    Ankara da levhalara aldırış etmeyen sürücünün motosikleti çukura düştü #2

    İnceleme başlatıldı

    Görüntülerde, motosikletin toprak alana çıkarak yükselip, tekrar yere düştüğü ve parçalandığı görüldü.

    İHA'nın aktarımına göre; arkadan gelen motosikletteki 2 kişinin de sürücünün yardımına koştuğu görüldü.

    Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Ankara da levhalara aldırış etmeyen sürücünün motosikleti çukura düştü #3

    Ankara da levhalara aldırış etmeyen sürücünün motosikleti çukura düştü #4

    Ankara da levhalara aldırış etmeyen sürücünün motosikleti çukura düştü #5

    Ankara da levhalara aldırış etmeyen sürücünün motosikleti çukura düştü #6


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