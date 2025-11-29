Abone ol: Google News

Ankara'da lise bahçesindeki bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı

Ankara'da lise bahçesinde öğrenciler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 00:34
  • Ankara Sincan'da bir lise bahçesinde iki öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada S.A. yaralandı.
  • M.H. tarafından bıçaklanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.
  • Kaçan şüpheli aranırken soruşturma sürüyor.

Ankara'nın Sincan'ın Menderes Mahallesi'nde bulunan lisenin bahçesinde S.A. (17) ile M.H. (16) arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada M.H., S.A.'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Yaralanan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli M.H., polis ekiplerince aranırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

