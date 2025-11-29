Ankara'da lise bahçesindeki bıçaklı kavgada 1 öğrenci yaralandı

- Ankara Sincan'da bir lise bahçesinde iki öğrenci arasında çıkan bıçaklı kavgada S.A. yaralandı.
- M.H. tarafından bıçaklanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.
- Kaçan şüpheli aranırken soruşturma sürüyor.
Ankara'nın Sincan'ın Menderes Mahallesi'nde bulunan lisenin bahçesinde S.A. (17) ile M.H. (16) arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada M.H., S.A.'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Yaralanan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli M.H., polis ekiplerince aranırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.