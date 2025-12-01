Ankara'da makas atan sürücü kazaya neden oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı olan Ümitköy Doğan Taşdelen Bulvarı üzerinde makas atan bir sürücü trafiği birbirine kattı.

Plakası öğrenilemeyen sürücü K.E., yoğun trafikte art arda şerit değiştirerek ilerlediği sırada bir başka otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yol kenarındaki bariyerlere savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis ekipleri, kazaya neden olan K.E. hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “makas atmak” ve “ehliyeti yanında bulundurmamak” maddelerinden idari para cezası kesti.

Sürücünün aracı trafikten men edilirken, ehliyeti de psikoteknik değerlendirme yapılmak üzere geçici olarak alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, olay anına ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.