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Ankara’da, market çalışanları ile müşteriler arasında tekme tokat kavga

Ankara’da, market çalışanları ile müşteriler arasında tekme tokat kavga

Bilinmeyen bir sebeple market çalışanları ile 2 müşteri arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.