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- Ankara’da, market çalışanları ile müşteriler arasında tekme tokat kavga
Ankara’da, market çalışanları ile müşteriler arasında tekme tokat kavga
Bilinmeyen bir sebeple market çalışanları ile 2 müşteri arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- DHA
- 23.03.2022 - 14:14
- Güncelleme : 23.03.2022 - 14:18
Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan markette dün akşam saatlerinde, alışveriş için markete giren 2 müşteri ile market çalışanları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Müşterilerle çalışanlar tekme tokat birbirine girdi.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Kavga anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde müşterilerle çalışanların tekme tokat birbirine girdiği görüldü.
YARALI ÇALIŞAN DARP RAPORU ALDI
Kavgada market çalışanlarından biri yüzüne aldığı darbelerle yaralandı. Yaralı çalışan hastaneye gidip darp raporu alarak şikayette bulundu.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara’da, market çalışanları ile müşteriler arasında tekme tokat kavga ViDEO