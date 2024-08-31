Ankara'da market kasiyerine kızdırıp sosyal medyadan canlı yayın yaptı

İHA
Ankara Sincan’da, iddialara göre bir kişi, sosyal medya uygulamasındaki takipçileri tarafından, market kasiyerinin kızdırılmasını ve o anların canlı yayınla paylaşması isteğini aldı.
SOSYAL MEDYADAN DAHA FAZLA PARA KAZANMAK İÇİN YAPMADIĞI KALMADI
Bu hareketi karşısında paraya çevirebileceği sanal ödül ve daha fazla takipçi kazanacağını anlayan kişi, vakit kaybetmeden marketin yolunu tuttu.
GÖREVLİ KASİYERE TEHDİTLER VE KÜFÜRLER SAVURDU
Cep telefonundan canlı yayın açan şahıs, defalarca girdiği marketin kasiyerine çeşitli bahaneler öne sürüp tehditler savurarak hakaret ve küfür etti.
SODA ŞİŞESİ FIRLATTI
Bununla yetinmeyen şahıs elindeki soda şişesini kasiyere fırlattı.
Market kasiyerinin saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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