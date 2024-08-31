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Ankara'da market kasiyerine kızdırıp sosyal medyadan canlı yayın yaptı

Ankara'da market kasiyerine kızdırıp sosyal medyadan canlı yayın yaptı Ankara’da, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yapan bir kişi, daha fazla para ve takipçi kazanmak için market kasiyerine saldırdı ve elindeki soda şişesini fırlattı.