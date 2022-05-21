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    Ankara'da mera kavgası: 2 ölü

    İki aile arasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 2 kişi canından oldu.
    • 21.05.2022 - 16:00
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    Ankara'da mera kavgası: 2 ölü

    Ankara’nın Elmadağ ilçesinde yaşayan husumetli Koç ve Karakuş ailesi arasında, küçükbaş hayvanların merada yayılımı nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    Baba-oğul cinayete kurban gitti

    Ahmet Koç (49), silahla baba Harun Karakuş (42) ve oğlu Berat Karakuş’u (17) öldürdü. Hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi.

    Katil gözaltında

    İHA'nın haberine göre polis ekipleri zanlıyı gözaltınna aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mera kavgasında baba-oğul öldürüldü

    Ankara da mera kavgası: 2 ölü #1

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