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    Ankara'da, milyonluk şirket sahibinin cebinden bilet parası çıkmadı

    Demir Yumruk Operasyonu kapsamında gözaltına alınan, üzerine milyonluk şirket kurulan şüpheli İbrahim D.'nin cebinde, memleketine dönecek parası olmadığı belirlendi. Polisler, aralarında para topladı.
    • 04.07.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 10:16
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    Ankara'da, milyonluk şirket sahibinin cebinden bilet parası çıkmadı

    Ankara’da, 10 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü mercek altına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara merkezli 29 ilde, operasyonun düğmesine bastı. Demir Yumruk adı verilen operasyonda, 323 şüpheli gözaltına alındı.

    DHA’nın haberine göre; operasyon kapsamında Adana'da gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen İbrahim D.'nin üzerine açılan şirket ile ilgili inceleme yapıldı.

    Milyonluk şirket sahibi, kıyafetleri yırtık ve kirli…

    Sokakta yaşayan ve akıl sağlığı yerinde olmayan İbrahim D.'nin üzerine açılan şirketten, 4 ayda 210 milyon TL'lik işlem yapıldığı, şirketin İbrahim D.'den alınan vekaletle açıldığı tespit edildi.

    Milyonluk şirketi olan İbrahim D., gözaltına alınıp Ankara'ya getirildiğinde üzerinde yırtık ve kirli kıyafetleri ile dikkati çekti.

    Sıra dışı hareketleri dikkat çekti

    İbrahim D., nezarethanede çekilen görüntülerde yılan aradığını söyleyerek, sıra dışı hareketlerde bulundu. İbrahim D.'nin, kendisine yöneltilen “Ne yapıyorsun?” sorusuna ise “Yılan var, onu arıyorum, pişirip yiyeceğim.” şeklinde tuhaf cevaplar verdiği görüldü. İbrahim D., emniyetteki işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Ankara'da, milyonluk şirket sahibinin cebinden bilet parası çıkmadı VİDEO

    Polisler, aralarında para topladı

    Üzerine milyonluk şirket kurulan İbrahim D.'nin, serbest bırakıldıktan sonra cebinde memleketi Adana'ya dönecek parası olmadığı anlaşıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polisler, İbrahim D. için aralarında para toplayarak otobüs bileti aldı.

    Ankara da, milyonluk şirket sahibinin cebinden bilet parası çıkmadı #1

    Ankara da, milyonluk şirket sahibinin cebinden bilet parası çıkmadı #2


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