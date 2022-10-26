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    Ankara'da minibüsün altında uyutulan Elif bebek, ezilerek hayatını kaybetti

    Beypazarı'nda tarlada çalışan annesi tarafından uyutulup minibüsün altına yatırılan Elif bebek, babasının aracı hareket ettirmesi sonucu ezilerek can verdi.
    • 26.10.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 18:08
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    Ankara'da minibüsün altında uyutulan Elif bebek, ezilerek hayatını kaybetti

    Öğle saatlerinde Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi'ndeki tarlada meydana gelen olayda, Mardin'den tarım işçisi olarak Beypazarı’na gelip yerleşen ailenin kızı Elif Ekinci, tarlada annesi tarafından uyutulup, minibüsün altına yatırıldı.

    Aracın altında ezilerek can verdi

    Baba Necip Ekinci'nin, durumdan habersiz minibüsü hareket ettirmesi sonucu Elif, aracın altında ezildi. Ağır yaralanarak Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Ekinci, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    DHA'nın haberine göre, hastane önünde Elif'in ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

    Baba Necip Ekinci, jandarma tarafından gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

    Ankara da minibüsün altında uyutulan Elif bebek, ezilerek hayatını kaybetti #1


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