Ankara'da motosiklet kazası: 1 ölü 2 yaralı

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Sincan ilçesinde motosikletle ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Ankara’nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde 93’üncü Cadde Kavşağı üzerinde meydana gelen olayda, Ahi Mesut Bulvarı üzerinde Mehmet Buğra Y. yönetimindeki motosikletle, Satılmış.Ü. kontrolündeki plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken, motosiklet sürücüsü ve Süleyman Emre Y. savruldu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ KALP MASAJI YAPTI

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri motosiklet sürücüsü Mehmet Buğra Y.’nin nabzının yavaş olduğunu belirlerken dakikalarca kalp masajı yaptı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Buğra Y. hayatını kaybettiği, yaralanan Süleyman Emre. Y ve Satılmış.Ü.’nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.