Ankara'da motosiklet kazası: 2 kişi uçarak yere savruldu Sincan ilçesinde otomobille bir motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi üzerinde Veli K. yönetimindeki 06 EMS 411 plakalı motosiklet aynı cadde üzerinden Ankara Caddesi'ne dönüş yapan Yunus Emre Y. idaresindeki 06 EMS 411 plakalı otomobil ile çarpıştı.

SÜRÜCÜ VE YOLCU UÇARAK YERE DÜŞTÜ

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Veli K. ve yanındaki Melihcan B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki yolcunun uçarak yere savrulma anları kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)